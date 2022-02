Programul "Noua Casa", sau credit ipotecar?

Ionut Verzea - manager divizie retail - Kiwi FinanceTinerii la inceput de drum, si nu numai ei, s-au bucurat afland ca si in acest an va continua Programul "Noua Casa", Guvernul alocand in acest sens un plafon de 1,5 miliarde de lei, identic cu cel de anul trecut. Specialistii in creditare sunt de parere ca "Noua Casa" nu a starnit prea mare interes nicii anii trecuti si considera ca sunt credite imobiliare standard care se apropie de program, unele oferind conditii chiar mai bune. Despre ... citeste toata stirea