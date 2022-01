Prohibition Cocktail Bar - un speakeasy modern pentru iubitorii de cocktail-uri artizanale (si nu numai)!

Prohibition Cocktail Bar este un local care vine in intampinarea vizitatorilor cu bauturi sofisticate, decor embleatic, atmosfera intima si acea alura secretoasa a unei locatii ascunse in vazul lumii, specifica tuturor barurilor renumite pe tema prohibitiei americane.O abordare moderna a modelului speakeasyLocalurile speakeasy au ajuns in atentia publicului in timpul prohibitiei alcoolului in SUA, in perioada 17 ianuarie 1920 - 5 decembrie 1933, fiind localuri care serveau bauturi alcoolice ... citeste toata stirea