Proiect de lege: Barbatii cu varste intre 18-60 de ani, in rezerva generala in caz de razboi

Guvernul Romaniei un proiect de lege pentru instaurarea situatiei de criza in Romania, in urma conflictului armat din Ucraina. Potrivit acesteia, barbatii romani cu varste cuprinse intre 18 si 60 de ani vor intra in rezerva generala in caz de razboi. Voluntarii care nu au efectuat stagiul militar vor trece printr-un proces de instructie. In noul proiect de lege se precizeaza ca si studentii pot fi recrutati."Guvernul nu intra, deci, in starea de criza pentru ca aceasta nu exista in ... citeste toata stirea