Proiect educativ de digitizare a patrimoniului cultural - Un oradean devine National Geographic Explorer

Proiectul "Imbinarea Patrimoniului Cultural cu Tehnologia", propus de Bogdan Eugen Anagnastopol, muzeograf la Muzeul Esarii Crisurilor Oradea, a fost selectat castigator in competitia de granturi National Geographic Society 2024, acesta fiind un demers independent.Cu o finantare de 18.000$, proiectul, intitulat "The Cube: Merging Cultural Heritage with Technology" | "Cubul: Imbinarea Patrimoniului Cultural cu Tehnologia", implica achizitionarea de echipamente (scanner 3D, aparate foto-video, ... citește toată știrea