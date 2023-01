Proiect implementat de Asociatia CES - "Invata-ma sa ajut!"

"Teach me to help!" este un parteneriat de cooperare in educatie scolara, implementat de organizatii din sapte tari, printre care si Romania. Proiectul este coordonat la nivel european de prof. psihopedagog Teodora Pantazi, aplicantul proiectului, dar si director la Centrul Scolar de Educatie Incluziva nr. 1 Oradea."Teach me to help!/Invata-ma sa ajut!", cu acronimul T2H, este un parteneriat de cooperare in educatie scolara Erasmus+ KA220, finantat de Comisia Europeana prin ANPCDEFP si ... citeste toata stirea