Proiect inedit la Universitatea din Oradea - "Insectopia" sau crearea de zone favorabile vietii insectelor

La initiativa aliantei europene EU GREEN, Universitatea din Oradea este parte in proiectul "Insectopia", important pentru reconstructia ecologica, gestionarea responsabila a mediului si promovarea biodiversitatii in campusurile universitatilor aliantei, dar si dincolo de acestea.Proiectul a fost gandit pentru a implementa, in campusurile universitare, zone favorabile vietii insectelor, denumite "utopii pentru insecte". Acestea ar urma sa fie modele inspirationale si instrumente educationale ... citește toată știrea