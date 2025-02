Proiect inedit la Universitatea din Oradea - Utopii pentru insecte

Pentru a imbunatati biodiversitatea in campusurile universitatilor din alianta EU GREEN, profesorii si studentii au conceput proiectul Insectopia. Acesta presupune promovarea unor actiuni inovatoare si sustenabile pentru sustinerea populatiilor de insecte.Proiectul Insectopia a fost lansat in ianuarie 2025, printr-o serie de webinarii, sustinute de experti in domeniul entomologiei, oferind participantilor inspiratie si cunostinte pentru dezvoltarea propunerilor lor.Urmeaza ca, in perioada ... citește toată știrea