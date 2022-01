Proiect pentru revitalizarea turismului in Bihor si Hajdu Bihar

Agentia de Management al Destinatiei (AMD) Bihor este lider intr-un proiect RO-HU cu finantare europeana. Proiectul care are ca scop crearea si dezvoltarea unei retele transfrontaliere de formare si suport in vederea cresterii calitatii serviciilor turistice si mestesugaresti in judetele Bihor si Hajdu (Ungaria).Parteneri in proiect sunt: Parohia ortodoxa din Korosszegapati, Episcopia Romano-Catolica de Oradea, Parohia Reformata Episcopia-Bihor, Parohia ortodoxa Iosia-Nord si Manastirea Izbuc. ... citeste toata stirea