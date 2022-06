Proiect pilot pentru nevazatori: Serviciu de orientare si mobilitate cu bastonul alb

In lunile iunie si iulie ale acestui an, Asociatia Nevazatorilor din Romania Filiala Bihor pune bazele unui nou serviciu de orientare si mobilitate cu bastonul alb pentru persoanele cu deficiente de vedere din judetul nostru si restul tarii.O echipa a asociatiei se va deplasa in perioada 19-23 iunie in Norvegia, la Centrul de Reabilitare pentru Nevazatori din Hurdal, pentru a participa la un program intensiv de formare si certificare, urmand ca la intoarcere sa inceapa formarea de tineri ... citeste toata stirea