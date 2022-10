Proiect Rotary la Festifall Oradea - "Maini curate, copii sanatosi"

Membrii Rotary Oradea 1113 vor fi prezenti sambata, 15 octombrie, intre orele 13.00-17.00, cu un stand in Piata Unirii la prima editie de dupa pandemie a Festifall Oradea.In cadrul acestui stand, pe 15 octombrie, va fi marcata "Ziua internationala a spalatului pe maini", printr-o actiune in care copiii vor fi invatati care sunt miscarile corecte pentru spalarea eficienta a mainilor."Este modalitatea prin care promovam proiectul pe care Rotary 1113 il desfasoara incepand din 2018 in scolile ... citeste toata stirea