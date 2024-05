Proiecte finalizate la Stei - Doua obiective predate institutiilor scolare

De cand a fost investit in functia de primar al orasului Stei, in anul 2012, ing. Iulian Balaj a inceput o munca asidua in vederea infaptuirii promisiunilor facute in platforma program prezentata alegatorilor, munca ce, an de an, se dovedeste a fi una cu realizari notabile.Indiscutabil, ing. Iulian Balaj a dovedit prin fapte ca increderea comunitatii de a-i incredinta aceasta functie a fost una foarte inspirata, iar in perioada scursa de-a lungul acestor ani orasul de la poalele Muntilor ... citește toată știrea