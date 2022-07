Proiectele mari de infrastructura din judet sunt ingreunate de procese si plangeri

Consilierii judeteni au respins, in ultima sedinta ordinara, doua plangeri prealabile inregistrate in luna iunie la Consiliul Judetean Bihor de locuitorii din Sanmartin. Acestia, nemultumiti ca traseul drumului de legatura Oradea - Sanmartin va trece peste terenurile lor, au cerut anularea HCJ 104/2022, prin care a fost aprobat culoarul de expropriere pentru drumul de centura. Cel mai probabil, locuitorii din Sanmartin afectati de exproprieri vor merge acum in instanta.Presedintele CJ Bihor, ... citeste toata stirea