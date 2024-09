Proiectii de filme, invitati surpriza si sesiuni Q-R - TIFF Oradea, o noua editie de succes

Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), cel mai mare eveniment de acest gen din Romania, a avut loc la Oradea in perioada 27 - 29 septembrie, cu peste 30 de evenimente - proiectii de filme noi romanesti si straine, cine-concerte, invitati surpriza pentru sesiuni Q-R, ateliere pentru copii, in cinci locatii din oras: Teatrul de stat "Regina Maria", Sala Transilvania, Sinagoga Sion, Filarmonica de Stat si Piata Unirii (in aer liber).Festivalul International de Film Transilvania - ... citește toată știrea