PROMOEsIE la Sea Fresh Store, 20% reducere la toata gama de congelate, conserve, paste si vinuri!

La sortimentul pe ghata o sa gasiti stoc nou de biban de mare, pastrav, dorada, somon, calcan, cambula, salau, eglefin, ton, scoici midii, scoici vongole si multe altele!Program: L-V: 10:00 - 20:00 - S: 9:00-16:00B-dul Decebal nr 2 (la sensul giratoriu cu B-dul Dacia)Produse de cea mai inalta calitate, comercializate in cele mai bune conditii si in deplina siguranta!Iubitorii de peste si fructe de mare au motive de bucurie. In Oradea si-a deschis portile un nou magazin care ... citeste toata stirea