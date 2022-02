Protest fata de razboi - Oradea nu va mai gazdui o competitie internationala inventata de rusi

Oradea refuza sa gazduiasca Battle of The Nations 2022, o competitie internationala inventata de rusi, in semn de protest fata de razboiul declansat de Rusia in Ucraina."Avand in vedere situatia existenta la nivel international, APTOR anunta ca Oradea nu va gazdui evenimentul BoTN, planificat a se desfasura in luna iunie a.c. Evenimentul BoTN a fost planificat initial sa se desfasoare in anul 2021, insa, din cauza pandemiei, s-a reprogramat pentru 2022. Avand in vedere contextul actual, dupa ... citeste toata stirea