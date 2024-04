Protest in fata Prefecturii Bihor - Sindicalistii din Penitenciarul Oradea au iesit in strada

Politistii de penitenciar au iesit, azi dimineata in strada, in mai multe orase din tara. Membrii Sindicatului Independent al Lucratorilor din Penitenciarul Oradea au protestat, cerandu-si drepturile, in fata Prefecturii Bihor.Angajatii din mai multe unitati de detentie din tara au iesit in strada, avand mai multe solicitari. In primul rand, lucratorii din penitenciare sunt nemultumiti de modul de salarizare si solicita punerea in aplicare integral a legii salarizarii nr. 153/2017. Politistii ... citește toată știrea