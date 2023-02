Proxenet retinut in Bihor. Si-a infectat, intentionat, una dintre victime cu HIV

Procurorii DIICOT Oradea au dispus trimiterea in judecata a unui individ, aflat deja in arest preventiv, pentru trafic de persoane, transmiterea sindromului imunodeficitar dobandit, in forma tentativei si detinere de droguri de risc pentru consum propriu."In cauza s-a retinut faptul ca, in perioada 2019 - 19.01.2023, inculpatul a transferat si adapostit doua persoane vatamate in diverse localitati din Romania (Constanta, Cluj Napoca, Oradea, Arad, Brasov si Bucuresti) in scopul obligarii ... citeste toata stirea