PSD acuza administratia liberala ca impovareaza oradenii

Vicepresedintele PSD Bihor, Florian Sirca, compara viata in Oradea cu cea a muncitorilor la o fabrica privatizata in anii '90. "In care apare investitorul strain ca o mare speranta, modernizeaza toaletele, spatiile de lucru si de odihna si muncitorilor li se promite ca dupa o perioada de sacrificii vor avea salarii mai mari si vor trai mai bine. Insa in timp, ei constata ca se sacrifica, lucreaza pe acelasi salariu si nu li se platesc orele suplimentare", spune Sirca despre viata locuitorilor ... citeste toata stirea