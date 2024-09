Pubela verde, cu cip: RER Vest monteaza cipuri si pe pubelele destinate deseurilor din sticla

De luna urmatoare, RER Vest va incepe o campanie de montare a unor cipuri si pe pubelele verzi ale oradenilor de la case care au preferat sa colecteze toate deseurile reciclabile in pubele, nu in saci.La inceputul verii, ADI Ecolect, organizatia responsabila de serviciile de salubrizare din Bihor, a introdus un tarif pentru ambalajele de sticla, care pana acum se colectau gratuit, astfel ca el va fi inclus si in facturile de salubritate.Asadar, RER Vest trebuie sa monteze cipuri pe pubelele ... citește toată știrea