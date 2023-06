Purem by Eberspachereste unul dintre principalii lideri mondiali in ceea ce priveste dezvoltarea si fabricarea de sisteme de esapare, produsele si serviciile oferite contribuind la protectia mediului, securitatea si confortul din vehicule.Compania noastra a devenit partener in cadrul proiectului ,,Campus Oradea" din dorinta de a incuraja elevii sa se inscrie in acest program pentru invatamantul dual, sa poata veni in fabrica sa cunoasca procesul de munca si sa inteleaga ca au oportunitatea ... citeste toata stirea