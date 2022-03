Putin amplifica macelul in Ucraina - Recruteaza sirieni cu experinta in razboiul urban

Moscova recruteaza sirieni pentru a lupta in Ucraina, in timp ce invazia Rusiei este pe cale sa se extinda si mai mult in orase, potrivit unor oficiali americani citati de Wall Street Journal.Publicatia scrie ca Rusia, care opereaza in interiorul Siriei din 2015, a recrutat in ultimele zile luptatori de acolo, in speranta ca expertiza lor in lupta urbana poate ajuta la cucerirea Kievului, potrivit a patru oficiali americani. Miscarea indica o potentiala escaladare a luptelor in Ucraina, au ... citeste toata stirea