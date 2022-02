Putin declara ca nu a avut alta solutie decat atacarea Ucrainei si avertizeaza cetatenii rusi ca urmeaza sanctiuni

UPDATE! Peste 700 de persoane, retinute in zeci de orase din Rusia, din cauza protestelor anti-razboiPeste 700 de persoane au fost retinute, joi, in zeci de orase din Rusia, pentru participarea la proteste fata de razboiul lansat de presedintele Vladimir Putin in Ucraina, informeaza cotidianul Le Monde.Conform organizatiei civice OVD-Info, cel putin 788 de persoane au fost retinute in 42 de orase din Rusia, inclusiv aproximativ 400 la Moscova, din cauza participarii la proteste neautorizate. ... citeste toata stirea