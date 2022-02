Putin pune in alerta de lupta fortele nucleare - Paranoia la Kremlin

Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat comandamentului de descurajare nucleara sa intre in alerta maxima, in conditiile tensiunilor crescute cu Vestul dupa ce a invadat Ucraina.Presedintele Rusiei, Vladiimir Putin, pune in alerta fortele nucleare ale Rusiei din cauza tensiunilor majore cu lumea occidentala in privinta atacului militar din Ucraina, scrie The Washington Post.Putin a ordonat comandamentului militar sa puna fortele de descurajare nucleara in stare de alerta maxima dupa ... citeste toata stirea