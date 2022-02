Putin: Rusia vrea dialog cu SUA si NATO in sensul cresterii transparentei activitatilor militare

"Exista, in raspnsurile transmise de NATO si SUA privind garantiile de securitate, puncte pe care Rusia vrea sa le discute, inclusiv revizuirea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF) si transparenta militara", a declarat Vladimir Putin, conform agentiei RIA Novosti."Rusia nu vrea razboi, de aceea am propus discutiile pe tema garantiilor de securitate. Dar Rusia nu poate asista cu ochii inchisi la modul arbitrar in care Statele Unite si NATO interpreteaza principiile indivizibilitatii ... citeste toata stirea