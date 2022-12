Radio ZU a anuntat care artisti vor concerta in Piata Unirii din Oradea!

Acestia vor locui timp de 7 zile si nopti in inima orasului Oradea pentru a strange bani pentru cazurile inscrise in campanie."In fiecare seara, pe scena, facem show"Acestea au fost cuvintele spuse de Mihai Morar. Vineri, 16 decembrie, in prima seara va urca pe scena Targului de Craciun din Oradea Dj Razz iar oamenii din Piata Unirii vor putea asculta "muzica aia".Sambata va fi prima seara de concerte, pe scena urmand sa urce Andia, Spike si Delia, iar duminica, dupa finala Cupei Mondiale ... citeste toata stirea