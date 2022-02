Rafila, prima masura de relaxare ar putea fi renuntarea la mastile de protectie in aer liber

Intrebat, luni, daca exista un plan al relaxarilor care urmeaza, Rafila a raspuns ca nu exista un calendar, pentru ca acum nu sunt motive sa existe, in conditiile in care situatia in spitale este "serioasa" in continuare."Totusi, uitandu-ne la modul in care numarul de cazuri scade, sigur ca o sa ne punem aceasta problema a ridicarii starii de alerta in perioada urmatoare. Dar pana se ridica starea de alerta sigur ca s-ar putea renunta la anumite restrictii - cum ar fi de exemplu utilizarea ... citeste toata stirea