Rafila propune noi masuri de relaxare: Fara masca pe strada, fara certificat verde in localuri si evenimente private cu 200 de persoane

Dintre acestea, cele mai importante sunt: Renuntarea la masca in aer liber, renuntarea la intrarea cu certificat verde in localuri (malluri, hoteluri, pensiuni, restaurante), institutii, precum si permisiunea de organizare de evenimente private cu pana la 200 de participanti.Principalele declaratii ale ministrului Rafila, potrivit.-Sunt doar propuneri.-Accesul fara certificat verde in malluri, hoteluri, pensiuni, restaurante, institutii.-Cresterea limitei la 50% din capacitatea ... citeste toata stirea