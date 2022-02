Rafila: Ridicarea starii de alerta se va face in scurt timp

Alexandru Rafila s spus ca ridicarea starii de alerta va duce si la ridicarea multor restrictii."Nu are rost sa ne angajam cu termene, dar lucrul acesta se va intampla cat mai rapid", a spus Rafila.Intrebat cum se va face accesul in sasi de spectacole si alte institutii, Rafila a precizat ca "daca discutam de ridicarea starii de alerta evident si restul de activitati legate de pandemie vor reveni la normal", dar "nu are rost sa intram in astfel de detalii", mai ales ca situatia continua sa ... citeste toata stirea