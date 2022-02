Razboi in Europa - Armata rusa ataca Ucraina

Presedintele rus Vladimir Putin a autorizat joi dimineata o operatiune militara in estul Ucrainei, in ceea ce ar putea fi inceputul razboiului in Europa din cauza cererilor Rusiei de a pune capat expansiunii NATO catre est, scrie Reuters.In comentariile raportate de presa rusa, Putin a spus ca a autorizat o operatiune militara speciala in zonele separatiste din estul Ucrainei, iar ciocnirile dintre fortele ruse si ucrainene sunt doar o chestiune de timp.Vladimir Putin sustine ca este vorba ... citeste toata stirea