Razboi in Ucraina, ziua 25: O scoala din Mariupol unde s-ar fi adapostit sute de persoane, bombardata de rusi. Reactia lui Zelenski

O scoala de arte din orasul ucrainean Mariupol a fost bombardata de rusi, iar sute de oameni ar putea fi in interior, anunta Sky News.Reprezentantii consiliului local din Mariupol sustin ca trupele rusesti au bombardat o scoala din orasul asediat. In interior, ar putea fi 400 de persoane care se refugiau din cauza bombardamentelor.Oficialii spun ca imobilul a fost distrus in noaptea de sambata spre duminica si ca oamenii sunt prinsi sub ruine. Se stie ca in interior se adaposteau femei, ... citeste toata stirea