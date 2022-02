Razboi in Ucraina, ziua 3! Zelenski, nou mesaj de pe strazile Kievului: "Nu depunem armele"

Trupele ruse incearca sa ajunga la Centrala electrica CHP-6, situata in districtul Troieschyna din Kiev, probabil pentru a opri alimentarea cu electricitate a orasului.In capitala Ucrainei au fost auzite o serie de explozii si tiruri de mitraliera in ultimele doua ore. Trupele ruse incearca sa patrunda in capitala Ucrainei dinspre est si nord.Zelenski, nou mesaj de pe strazile KievuluiPresedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, transmite, sambata dimineata, un nou mesaj de pe strazile ... citeste toata stirea