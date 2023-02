Razboiul din Ucraina. Americanii trimit rachete cu raza mai lunga de actiune - Arme pentru rezistenta

Anunturile de la Washington ca Ucraina va primi rachete cu raza mai lunga de actiune aduc sperante la Kiev, ale carui trupe pierd teren in estul Ucrainei in fata ofensivei ruse despre care Kremlinul afirma ca va continua in pofida ajutorului militar occidental oferit Ucrainei.Oficiali americani au transmis ca un nou pachet de ajutor militar pentru Kiev, in valoare de circa 2,2 miliarde de dolari, va fi anuntat saptamana aceasta si va include pentru prima data bombe cu diametru mic lansate de ... citeste toata stirea