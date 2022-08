Razboiul din Ucraina - Baza militara rusa, distrusa

Fortele armate ucrainene au anuntat miercuri distrugerea unei baze militare ruse la Nova Kahovka, in regiunea ocupata Herson, in sudul tarii, operatiune in care ar fi decedat intre 10 si 15 soldati rusi, potrivit EFE.Departamentul pentru comunicare strategica al armatei ucrainene a publicat o inregistrare video pe contul sau Telegram in care se pot vedea cladiri distruse, daramaturi si vehicule calcinate."Conform informatiilor preliminare, acest videoclip confirma un caz reusit de *fumat ... citeste toata stirea