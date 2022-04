Razboiul din Ucraina - Gara plina de civili bombardata, lupte grele la Harkov si Izium

Bombardamentele rusesti continua in Harkov, pe fondul luptelor grele din jurul Izium, anunta autoritatile ucrainene. Numeroase persoane se aflau in gara din Kramatorsk, in estul Ucrainei, care a fost lovita de rachete rusesti.Fortele ruse au bombardat orasul Harkov, a declarat vineri guvernatorul militar regional, in conditiile in care luptele grele continua in estul Ucrainei""In ultimele 24 de ore, fortele de ocupatie rusesti au tras de 48 de ori cu artilerie, mortiere, tancuri si ... citeste toata stirea