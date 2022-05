Razboiul din Ucraina. Noi dovezi ale atrocitatilor comise de rusi - Civili ucisi in casele lor

Noi dovezi ale atrocitatilor comise de rusi in Ucrina ies la iveala. 44 de corpuri au fost scoase de sub daramaturile unui bloc de locuit in orasul Izium. ONU anunta ca peste opt milioane de civili au fost stramutati din tara atacata de Rusia.Un total de 44 de corpuri au fost descoperite dupa degajarea daramaturilor unui bloc de locuit, distrus in urma unor bombardamente rusesti la Izium, in estul Ucrainei, a comunicat marti seful administratiei militare a regiunii Harkov, Oleh Sinegubov, ... citeste toata stirea