Razboiul din Ucraina - Pericol de epidemii in Mariupol din cauza cadavrelor abandonate

Autoritatile din Mariupol avertizeaza asupra pericolului de epidemii in orasul in care au ramas mii de cadavre in zone publice, potrivit CNN.Aproximativ 100.000 de persoane locuiesc inca in oras, in ciuda luptelor grele care au avut loc timp de saptamani intregi si a lipsei unei alimentari centralizate cu apa.Joi, consiliul municipal a declarat ca exista riscul de holera, dizenterie si Escherichia coli - o infectie bacteriana care poate provoca dureri severe de stomac, diaree cu sange si ... citeste toata stirea