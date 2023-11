Fortele ucrainene au respins un nou asalt al trupelor ruse in apropiere de orasul Vuhledar, in regiunea Donetk (est), si isi continua incercarile de a avansa in sud, a declarat joi presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, citat de Reuters.La Vuhledar, un bastion controlat de ucraineni, situat la o intersectie strategica intre linia frontului de est si cea de sud, s-au dat unele dintre cele mai sangeroase lupte in razboiul pe scara larga declansat de Rusia in Ucraina, care dureaza deja de 20 ... citeste toata stirea