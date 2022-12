Razboiul din Ucraina - Rusia a devenit vulnerabila

Rusia a recunoscut joi ca este vulnerabila la atacuri in Crimeea, peninsula ucraineana anexata in 2014, recunoastere ce intervine dupa mai multe lovituri atribuite Ucrainei asupra unor obiective ruse departe de linia frontului.In ultimele zile, mai multe baze militare ruse, dintre care doua situate la circa 500 de kilometri de Ucraina, tot atatia ca si capitala rusa Moscova, au fost luate drept tinta pentru drone de atac.Chiar joi, o drona a fost doborata de Flota Rusa in Sevastopol, in ... citeste toata stirea