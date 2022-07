Razboiul din Ucraina. Rusia continua sa bombardeze haotic - Bloc de locuinte distrus

Cel putin 15 persoane au murit dupa ce o racheta ruseasca Uragan a lovit sambata seara un bloc de locuinte la Ceasiv Iar, in regiunea Donetk din Ucraina, provocand prabusirea partiala a imobilului, transmite AFP, citand autoritatile ucrainene.Potrivit echipelor de salvare, 24 de persoane se aflau inca sub daramaturi, in timp alte cinci au fost salvate.Imobilul cu patru etaje a fost lovit de o racheta ruseasca Uragan, a indicat pe Telegram guvernatorul regiunii Donetk, Pavlo Kirilenko. ... citeste toata stirea