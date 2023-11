Statele Unite doresc sa evite luptele armate in interiorul spitalelor din Fasia Gaza, care pun in pericol vietile civililor, si au transmis punctul lor de vedere fortelor israeliene, a declarat duminica consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, Jake Sullivan, pentru CBS News - transmite Reuters."Statele Unite nu doresc sa vada schimburi de focuri in spitale in care oameni nevinovati, pacienti care primesc ingrijiri medicale, sunt prinsi in schimbul de focuri si am avut consultari ... citeste toata stirea