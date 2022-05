Razboiul nuclear de la televizor. Propaganda rusa incearca sa sperie Occidentul si sa justifice genocidul ucrainenilor

Regimul lui Vladimir Putin a organizat, fara succes, o campanie mediatica de intimidare a Occidentului. Captura kremlin.ruIurie Rotaru*Odata cu insuccesele aparute pe front, masina propagandistica a Kremlinului a inceput sa functioneze la turatie maxima. In mare parte, aceasta a fost indreptata in doua directii: cea a urii fata de Ucraina si cea a intimidarii fata de Occident. Naratiuni feroce, toxice si in acelasi timp absurde domina ordinea de zi in presa rusa de stat. Mesajele de ... citeste toata stirea