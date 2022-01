Reabilitarea termica a Liceului Ortodox, implementata in procent de 65%

Lucrarile de reabilitare termica a Liceului Ortodox "Episcop Roman Ciorogariu", situat pe str. Aluminei nr. 88, sunt realizate in acest moment intr-un procent de 65%. Lucrarea e finantata prin Programul Operational Regional - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice si in sectorul locuintelor.Constructor este Eurociv Cons SRL, iar pretul contractului este ... citeste toata stirea