Recensamant ingreunat: A cazut platforma pe care romanii ar trebui sa se autorecenzeze

In ziua in care romanii ar fi trebuit sa se autorecenzeze, din cauza numarului mare de useri care acceseaza in acelasi timp platforma , site-ul a cazut, si nu poate fi accesat.Amintim ca recensamantul Populatiei si Locuintelor (RPL) din anul 2021 a fost amanat pentru 2022 din cauza pandemiei. Autorecenzarea populatiei se desfasoara in perioada 14 martie-15 mai.INS pune la dispozitie alte platforme"Ca urmare a interesului foarte ridicat manifestat de populatie pentru accesarea platformei de ... citeste toata stirea