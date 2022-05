Recensamantul Populatiei si al Locuintelor 2021: Bihorul, pe locul 5 la chestionare completate

Dupa numarul chestionarelor completate in cadrul RPL 2021, Bihorul se situeaza pe locul 5, dupa judetele Cluj, Prahova, Brasov si Timis. Raportat la populatia estimat, judetul nostru se situeaza insa pe locul 4, dupa Brasov, Harghita si Covasna.Astfel, dupa 70 de zile de autorecenzare, in judet au fost completate 339.422 de chestionare, din care peste 50% in mediul urban. In Oradea au fost completate 118.961 de chestionare, procentajul municipiului fiind de 63,2% din populatia estimata, in ... citeste toata stirea