Recensamantul Populatiei si al Locuintelor 2021: incep interviurile fata in fata

Vineri a fost ultima zi pentru autorecenzare populatiei, in cadrul Recensamantului Populatiei si al Locuintelor (RPL 2021). Incepand de sambata, autoritatile au inceput pregatirile pentru interviurile fata in fata. "In perioada 28-30 mai vom prelua tabletele de la centrele de autorecenzare, le configuram si le pregatim pentru predare recenzorilor CAPI. Iesirea in teren incepe cu data de 31 mai, zi rezervata strict pentru recunoasterea sectorului. Etapa de recenzare fata in fata se incheie pe 17 ... citeste toata stirea