Reciclam si la munca! Colectarea separata a deseurilor in 5 fractii este obligatorie si pentru firmele din Oradea

Odata cu intrarea in vigoare a noului Regulament de salubrizare din Oradea, municipalitatea a facut cateva modificari care vizeaza generatorii de deseuri cu personalitate juridica.Ca sa ii ajute sa inteleaga mai bine noile reguli, RER Vest a realizat un ghid digital de colectare separata dedicat exclusiv persoanelor juridice, iar administratorii firmelor si angajatii pot usor sa vada in cate fractii trebuie sa colecteze deseurile, ce optiuni au in ce priveste capacitatea recipientelor de