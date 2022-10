Record de persoane muncind "la negru". 155 de persoane lucrau fara forme legale o firma de curierat

Nu mai putin de 192 de persoane au fost identificate de inspectorii ITM Bihor muncind fara forme legale in cursul lunii septembrie 2022. Potrivit inspectorului sef al ITM Bihor, Marius Rotar, acestea desfasurau munca nedeclarata in cadrul a 18 unitati. Au fost aplicate 11 amenzi, in valoare totala de 650.000 de lei. Dintre acestea, 175 persoane din cadrul a 11 unitati nu aveau incheiat contract individual de munca. Alte 16 persoane din cadrul a sase unitati prestau activitati cu depasirea ... citeste toata stirea