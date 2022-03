Record de viteza in Bihor, pe 2022: Oradean prins de radar cu aproape 220 km/h

El a fost depistat la volanul unui Audi de politistii bihoreni, in timp ce circula in jurul orei 17:55, pe DN1, in afara localitatii bihorene Urvind. Cei care l-au depistat un fost politistii Biroului Drumuri Nationale si Europene din cadrul Serviciului Rutier. Oamenii legii i-au inregistrat recordul cu ajutorul aparatului radar.Nu a scapat usor insa. Oamenii legii l-au premiat pe masura. I-au suspendat permisul pentru 120 de zile si l-au amendat cu 2.900 de lei pentru isprava sa.In ... citeste toata stirea