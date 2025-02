Rectorul Academiei Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" - DHC al Universitatii din Oradea

Generalul de brigada prof. univ. dr. ing. Ghita Barsan, comandantul rector al Universitatii Academia Fortelor Terestre "Nicolae Balcescu" din Sibiu, este de marti, 18 februarie, Doctor Honoris Causa al Universitatii din Oradea"Azi, ne bucuram de doua ori", a spus, marti - 18 februarie 2025, presedintele Senatului Universitatii din Oradea, conf. univ. dr. Aurel Caus. "Ne bucuram sa avem in randurile noastre un reprezentant al Armatei Romane si, in aceeasi persoana, un exponent al excelentei in ... citește toată știrea