Rectorul Universitatii din Oradea si-a prezentat echipa de prorectori, cu un singur nume nou. Incep concursurile pentru decani

Rectorul Universitatii din Oradea, Constantin Bungau, si-a ales cei cinci prorectori cu care are de gand sa lucreze in urmatorii cinci ani.Asa cum prevede Legea invatamantului superior, Bungau a prezentat componenta echipei in fata Senatului Universitatii, reunit joi in sedinta.Potrivit unui comunicat al UO, noii prorectori sunt: Gabriel Bendea - prorector Management Academic; Sanda Filip - prorector Managementul Cercetarii; Anca Dodescu - prorector Management Economic, Antreprenoriat; ... citește toată știrea